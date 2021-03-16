Украинские корабли Военно-морских сил, среди которых были артиллерийские катера, провели учения в Черном море с кораблями Постоянной морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2).

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Во время маневров корабли по стандартам НАТО оттачивали взаимодействие в составе многонациональных тактических соединений. Группы боевых кораблей отработали противоминные действия (выявление и уничтожение заграждений), передачу грузов на ходу, отражение воздушного нападения, а также тактическое маневрирование и проход за тральщиками (ход в строю за противоминными кораблями).

Для кораблей ВМС Украины это вторые учения типа PASSEX в этом году с кораблями Альянса в Черноморском регионе.

Напомним, в понедельник, 15 марта, в состав Военно-морских сил Украины передали опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами «Нептун».