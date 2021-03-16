Кандидат от партии «Европейская Солидарность» на довыборах в Верховную Раду Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька), снимает свою кандидатуру в 87-м избирательном округе на Прикарпатье в пользу кандидата от Всеукраинского объединения «Свобода» Руслана Кошулинского.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

— Борьба за Украину — это не слова, это поступки. 87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка, и представители патриотических сил — Руслан Кошулинский из «Свободы» и я, Маруся Звиробий-Биленька от «Европейской Солидарности», — заявила она.

Маруся Звиробий отметила, что противостоянием между собой патриотические силы могут открыть дорогу в Верховную Раду представителям олигархов.

— Я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил, Украина превыше всего — это инструкция к исполнению, а не просто лозунг, — подчеркнула активистка.

Она добавила, что история поражений Украины — это каждый раз история неспособности объединиться.

— А солидарность — это о способности объединяться и побеждать вместе. «Европейская Солидарность» всегда призывала к объединению и демонстрирует своим примером, что государственные интересы — выше партийных и личных, — добавила она.

Также активистка рассказала, что «Европейская Солидарность» провела соответствующие переговоры с ВО «Свобода», и политические силы пришли к согласию, что ради Украины должен начаться процесс объединения украинских патриотических сил не на словах, а на деле, несмотря на серьезные вызовы, перед которыми оказалась страна.

Напомним, «ЕС» выдвинула Марусю Звиробий на довыборы в ВРУ по 87-му округу в декабре.