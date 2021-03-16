Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что никакого нового мирного плана по Донбассу не существует.

Об этом он заявил в интервью Интерфакс.

— Относительно нового мирного плана. На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников «минского» и «нормандского» форматов не знает, - сказал Дмитрий Козак, добавив, что Киев якобы пытается «заморозить» войну на Донбассе.

Представитель России на переговорах в «нормандском» формате Козак заявил, что 8 февраля «представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать компромиссный проект рекомендаций» для контактной группы, и уже 16 февраля Россия направила всем участникам свои поправки, предложив Киеву представить свои предложения к проекту.

— С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание, - сказал Дмитрий Козак.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.