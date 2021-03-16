Депутаты Львовского областного совета на сессии предложили переименовать стадион «Арена Львов» в стадион имени Степана Бандеры.

Об этом рассказала депутат от партии «Европейская Солидарность» Ольга Березюк на своей странице в Facebook.

Данное предложение поддержали 68 депутатов, семь человек воздержались. Депутаты по данному вопросу обратились в Кабинет министров и Министерство молодежи и спорта Украины. Напомним, «Арена Львов» — футбольный стадион, построенный к чемпионату Европы в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Львовский областной совет призвал Владимира Зеленского вернуть Степану Бандере звание героя Украины, которое отобрал у него донецкий суд во времена Виктора Януковича.