Семерых сотрудников городского управления образования Фунабаси (Япония) наказали за то, что они с мая 2019 года по январь 2021-го уходили с работы на две минуты раньше, чтобы успеть на автобус.

Об этом указано в заявлении управления образования, пишет hromadske.

Там указывают, что сотрудники покидали рабочие места в 17:13, чтобы успеть на автобус в 17:17. А в табелях указывалось время выхода — 17:15. Госслужащие спешили, потому что следующий автобус приходит только через полчаса.

Госслужащим объявили выговор. Сотрудница, которая вносила в табели неправильное время, в течение трех месяцев будет получать пониженную зарплату на уровне 9/10. Управление планирует таким образом удержать 137 тысяч иен (34,6 тысячи гривен) в качестве компенсации.

Японцы выразили сочувствие наказанным работникам. Мол, у госслужащих сейчас не может быть гибких режимов работы — им следует поговорить с профсоюзом об изменении рабочего времени или о переходе на гибкую систему времени.

Напомним, что Верховная рада приняла закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.