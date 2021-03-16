Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с призывом расширить ограничения оранжевой зоны карантина. Ситуация с коронавирусом в столице обострилась.

Как пишет «Новое время», в ходе брифинга Виталий Кличко сообщил, что в столице за последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое «и динамика распространения болезни — угрожающая».

— Поэтому Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства, - отметил он.

Также столичный мэр обратился в МВД, Минздрав, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбу с призывом ужесточить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий.

— В частности, относительно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем, - сказал Виталий Кличко.

Также мэр Киева подчеркнул, что столичные власти требуют возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий. Поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права ужесточать карантин на своих территориях.

Напомним, что 16 марта во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение — вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.