Суд в Днепре заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего главаря так называемой «ЛНР» Игоря Плотницкого, а также двух террористов. Он признан виновным в рамках дела о сбитом украинском самолете Ил-76 в 2014 году.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

В рамках дела также получили пожизненный срок без конфискации имущества командиры боевиков «ЛНР» Александра Гуреева и Андрея Патрушева.

Приговор из 100 страниц судьи оглашали 15-16 марта с перерывами, около восьми часов. Судьи принимали решение по приговору около месяца.

Игорь Плотницкий был главарем так называемой «Луганской народной республики» в 2014-17 годах.

Военный самолет сбили в ночь на 14 июня 2014 года при посадке в аэропорту «Луганск». Пророссийские боевики применили ПЗРК «Игла». На борту самолета находились 40 десантников и 9 членов экипажа. В результате катастрофы все они погибли.

Напомним, в Чехии городской суд Праги приговорил гражданина Беларуси к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне против Украины на Донбассе.