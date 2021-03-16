Разъяренную толпу оттеснили после предпринятой ею попытки прорваться в резиденцию президента Йемена, столкновения происходят на фоне тяжелой экономической ситуации.

Об этом сообщает AlJazeera.

Демонстранты проникли 16 марта в президентский дворец на юге Йемена в городе Аден. Общественность возмущается плохими условиями жизни и стремительной инфляцией местной валюты.

Представитель правительства Йемена сказал Al Jazeera, что йеменские и саудовские силы эвакуировали членов кабинета, в том числе премьер-министра Маина Абдулмалика Саида, в военное здание, расположенное недалеко от территории дворца.

Вскоре после инцидента источник в правительстве сообщил, что начальник полиции Адена генерал Мутахер аль-Шуайби прибыл на место происшествия, чтобы поговорить с протестующими и убедил их разойтись. Многие протествующие сами в прошлом военные, не получающие зарплаты в течении девяти месяцев.

Напомним, в центре содержания мигрантов в Сане, столице Йемена, вспыхнул пожар. В результате возгорания погибли 60 человек, более 100 пострадали.