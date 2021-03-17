В мэрии Николаева рассматривают возможность получения кредита в банке на сумму 150 миллионов гривен.

С этим вопросом вчера, 16 марта, на планово-бюджетную комиссию Николаевского горсовета пришел вице-мэр Виталий Луков, - сообщают НикВести.

Отметим, что ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о возможности получения кредита в банке в связи с нехваткой бюджетных средств.

— Послезимний период показывает достаточно сложный выход города в инфраструктурном направлении. В первую очередь, это наши улицы и дороги. Поскольку в бюджете города, даже в плановом нашем, недостаточно средств будет направлено на проведение качественного ремонта, нам нужно провести определенное перераспределение наших денег. Мы запланировали некоторые суммы на другие объекты, в том числе капитального строительства. И для того, чтобы эти деньги можно было высвободить, нам необходимо заменить их, чтобы не остановить такие объекты, как, к примеру, троллейбусная линия. Нам необходимы дополнительные средства. Таким образом, мы сможем быстро и качественно отремонтировать улицы наши, и продолжить строительство или капитальные ремонты объектов, которые запланированы и есть в программах на этот год, - рассказал Виталий Луков.

Он сообщил, что в мэрии уже провели предварительное изучение рынка по предоставлению кредитов банками.

— Сейчас сравнительно небольшие процентные ставки предлагают наши государственные банки, это где-то в районе 11 - 12% годовых. Есть программы государственных банков относительно того, чтобы не вся договорная сумма должна подлежать оплате, есть определенные льготы по возврату и обслуживанию кредитов, аж до переноса на следующий год. Мы просим у вас разрешения на начало процедуры подготовки конкурса на получение кредита для того, чтобы город наш развивался и выполнял основные инфраструктурные объекты. Это на капитальные расходы, - сообщил вице-мэр Николаева.

Отвечая на вопросы депутатов, Виталий Луков заверил, что конкурс на определение банка, в котором город возьмет кредит, будет открытым и публичным.

— Конкурс согласно нашего законодательства исключительно через систему ProZorro, это абсолютно прозрачные торги, четко прописываются конкурсные условия, этот процесс публичный. Вы точно будете знать, когда мы утвердим условия конкурса. Приоритет - это государственные банки наши. Абсолютно прозрачная система. Там есть несколько условий: процент, льготы по возврату. Некоторые банки предлагают, например, в первый год после займа не возвращается, есть пауза, этот год дает нам возможность, - рассказал Виталий Луков.

Он сообщил, что город будет просить в кредит 150 миллионов гривен, и добавил, что это не означает, что по факту все эти деньги будут взяты сразу же.

— В условиях прописывается, что мы, например, берем 20 миллионов, потому у нас есть на это проектная документация, проводится соответствующие конкурс, подписывается договор с подрядчиком и только потом мы берем эту сумму. А оставшаяся сумма зарезервирована для нас, но мы ее не обслуживаем, не платим проценты. Есть такие условия, - рассказал чиновник.

Он отметил, что город может быть кредиты только под капитальные расходы, а потому в любом случае придется проводить корректировку бюджета Николаева.

— Мы можем брать кредиты только под капитальные расходы. Проведение ремонтов наших улиц через капитальные расходы невозможно, потому что это дополнительная разработка проектов. У нас есть 4 или 5 проектов на капитальный ремонт улиц. Но для того, чтобы город быстро вышел из этого ямочной проблемы, нужно частично делать и текущие ремонты. Для этого мы можем освободить определенные наши суммы, которые мы запланировали из общего фонда на объекты, перевести их в текущий вариант, а их компенсировать этими капитальными суммами, - рассказал Виталий Луков.

Предварительно, по подсчетам, которые предоставил Департамент ЖКХ, на проведение ремонта дорог необходимо 100 - 120 миллионов гривен. В бюджете есть около 40 миллионов на текущий ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что с начала года в бюджет Николаева поступило в 12 раз больше денег от штрафов, чем планировалось.