Директор антикоррупционного департамента горсовета Николаева Андрей Ермолаев рассказал, что в 2021 году демонтируют киоски, расположенные в районе Центрального рынка.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам Андрея Ермолаева, в текущем году планируют убрать киоски не только на Центральном рынке, но и по всему Николаеву.

— Да, конечно, мы планируем. Планируем немного в Ингульском районе — там улицу Строителей мы начинали с одной стороны, а сейчас доведем немного с другой стороны. Планируем Центральный рынок — это такая болевая точка. Дело в том, что в прошлом или позапрошлом году мы убрали — на этой аллее, 100-метровке тоже стоял ряд киосков — к сожалению, там на этом месте поставили палатки. Мы вроде работу сделали, а вроде как вид не изменился. Обратилось к нам руководство рынка. Там с правой стороны рынка чуть ли не семь будок, машины протискиваются. Я думаю, что в ближайшее время мы их уберем, потому что там, скажем так, уже аварийный участок. Будем убирать, - сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, что в июле 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на вопрос журналиста, считает ли он Николаев бандитским городом, о чем ранее говорил президент, глава МВД ответил, что Николаев — это город киосков.

Отметим, что в Николаеве неоднократно поднимался вопрос архитектурного облика города из-за размещения на улицах множества киосков. В частности, в сентябре 2018 года член исполнительного комитета Владимир Тимошин возмутился количеством киосков, расположенных в районе Центрального рынка по улице Рюмина в Николаеве, заявив, что улицы превратились в Шанхай.