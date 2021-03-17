США ожидают серьезные последствия самого крупного, с 2001 года, миграционного всплеска.

Сейчас на юго-западной границе наибольшее количество мигрантов, официально заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, передает «Укринформ».

— В среднем мы наблюдаем больше людей на юго-западной границе, чем за последние 20 лет, — сказал Алехандро Майоркас.

Лишь в феврале местные пограничники задержали более полутора тысяч человек на границе с Мексикой, которая является крупнейшим ежемесячным показателем после пограничной кризиса 2019 года.

По словам министра, несмотря на то, что всплески наблюдались в 2004 и 2019 годах, количество попыток пересечения границы США беженцами из Центральной Америки и Мексики стабильно растет с апреля 2020 года.

Майоркас также отметил, что взрослые и семьи получают отказ в пересечении границы, зато несовершеннолетние дети остаются.

Ранее в Белом доме заявили, что в настоящее время приезд «новых мигрантов» на территорию Соединенных Штатов является «несвоевременным». Это связано с пандемией коронавируса в мире.