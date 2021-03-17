За прошедшие сутки, 16 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.
В результате обстрела, боевое травмирования получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное.
В частности, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
«На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории», — говорится в сообщении.
В частности, за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов, сообщили в штабе.
«Подчеркиваем, что многие обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины носят прицельный характер», - указывается в сообщении.
На фоне очередной встречи Трехсторонней контактной группы, которая проходит в эти дни, основной целью откровенных игнорирований Минских договоренностей остается поражения личного состава и провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня.
Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины, а во время длительного обстрела в районе населенного пункта Водяное, режим «Тишина» вводился трижды.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 16 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.
В результате обстрела, боевое травмирования получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное.
В частности, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
«На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории», — говорится в сообщении.
В частности, за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов, сообщили в штабе.
«Подчеркиваем, что многие обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины носят прицельный характер», - указывается в сообщении.
На фоне очередной встречи Трехсторонней контактной группы, которая проходит в эти дни, основной целью откровенных игнорирований Минских договоренностей остается поражения личного состава и провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня.
Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины, а во время длительного обстрела в районе населенного пункта Водяное, режим «Тишина» вводился трижды.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.