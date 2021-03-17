Совет ЕС принял во вторник, 16 марта, постановление, направленное против «распространения террористического контента онлайн».

Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

В соответствии с нововведением компетентные органы государств-членов ЕС получают право предписывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах — участницах ЕС. «Интернет-платформы затем должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа», — говорится в постановлении Евросоюза.

Правило будет применимо ко всем провайдерам, предоставляющим услуги на территории ЕС — вне зависимости от того, находится ли их штаб-квартира в одном из государств сообщества или нет.

Кроме того, Брюссель предоставляет четкое определение для того, что следует считать «террористическим контентом» — в интересах полного соблюдения основных прав и свобод. Наконец, новое законодательство включает в себя эффективные средства правовой защиты как пользователей, чей контент был удален, так и поставщиков услуг, которые могут подать жалобу.

Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами для международной террористической организации.