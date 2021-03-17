В Украине стремительно растет смертность от коронавируса, она уже превысила максимальные показатели осенней волны эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук.

В НАН отмечают, что в недельном цикле до 16 марта в среднем за день фиксировали по 213 смертей среди пациентов с COVID-19. По словам ученых, происходит стремительный рост смертности, что вызывает наибольшее беспокойство.

Отмечается, что предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря 2020-го – он составлял 225 зафиксированных летальных исходов в сутки.

Однако тогда это число появилось после довнесения в реестр более давних смертельных случаев, объясняют в НАН. На самом деле средненедельное число умерших не превышало 205 новых смертей в сутки, говорят ученые.

«Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю», – подытожили в НАН.

При этом в НАН отметили, что летальность коронавируса в Украине находится на уровне около 2,5% после пиковых 3,0% 1 февраля.

Смертность – показатель, который отображает число смертей от коронавируса среди населения в целом: как зараженного, так и нет. Летальность же указывает соотношение умерших и зараженных.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 833 человек, зафиксировано 289 летальных случаев, 5467 пациентов выздоровели.



