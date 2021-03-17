В Японии суд признал неконституционным официальное заключение однополого брака.

Об этом пишет TheБабель.

В решении суда указано, что отсутствие возможности однополым парам заключить брак является нарушением Конституции.

В то же время суд отклонил требования истцов присудить им компенсации за психологическую травму.

— Это решение — первое в истории Японии относительно законности однополых браков. Оно стало символической победой. На него с нетерпением ждали в единственном государстве G7, которое не признает однополые партнерства, и в конституции которой брак определяется как такой, что основан на «общем согласии обоих полов, - отмечают в СМИ.

Напомним, что католическим священникам не разрешается благословлять гомосексуальные пары, которые просят какого-либо религиозного признания их союза.