В Эстонии сделали паузу в вакцинировании политиков и высокопоставленных чиновников из-за проблем с поставками вакцин.

Об этом сообщает Европейская правда.

В минувшую пятницу правительство согласилось с необходимостью вакцинации министров, депутатов парламента и высших государственных деятелей в приоритетном порядке, но из-за проблем с поставками вакцины план приостановили.

По словам директора коммуникационной службы правительства Ээро Рауни, плану вакцинации снова дадут ход, когда в Эстонию поступит больше вакцин. Он не смог сказать, когда точно удастся реализовать запланированное. По его словам, все зависит от производителей вакцины.

Вакцинировать политиков и государственных чиновников планировалось препаратом AstraZeneca.

Предполагалось, что будут вакцинированы депутаты парламента, члены правительства, государственный секретарь, канцлер права, государственный контролер, председатель Госсуда и президент Банка Эстонии.

В настоящее время коронавирусом болеет премьер-министр Кая Каллас. Ее временно заменяет министр государственного управления Яак Ааб.

Ранее сообщалось, что в Эстонии экспертная комиссия по иммунопрофилактике на заседании пришла к выводу, что стране разумно продолжать использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса.