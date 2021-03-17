В Эстонии экспертная комиссия по иммунопрофилактике на заседании пришла к выводу, что стране разумно продолжать использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса.

Такое решение комиссия приняла на заседании во вторник вечером, 16 марта, пишет «Европейская правда».

— Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможный вред. Мы решили, что вакцинация продолжится. На данный момент нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу, - сказала член экспертной комиссии по иммунопрофилактике Ирья Лутсар.

По словам Ирьи Лутсар, в четверг комиссия соберется вновь и обсудит письменный отчет Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

— Там будут описаны все детали, после этого будем решать дальше. Все зависит от того исследования, - подчеркнула Ирья Лутсар.

Напомним, что уже ряд стран ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, заявили, что прекращают прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о развитии тромбов у вакцинированных людей.