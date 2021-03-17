Окружной суд Саппоро постановил, что отказ правительства признавать гомосексуальные союзы нарушает конституционные права граждан, в частности игнорируется право на равенство.

Об этом сообщает Nikkei.Asia.

Истцы были среди 13 пар, которые подали аналогичные иски в День святого Валентина в 2019 году в Саппоро, Токио, Осаке и Нагое. Еще три однополые пары подали иск в Фукуоке в сентябре того же года.

Три пары на Хоккайдо — две мужские пары и одна женская пара — заявили, что они пытались зарегистрировать свои браки в местных органах власти в январе 2019 года, но получили отказ на том основании, что однополые браки не имеют юридического статуса.

Суд встал на сторону пар, заявивших, что правительство нарушает статью 14 Конституции, которая гарантирует право на равенство.

Суть судебного процесса касалась толкования брака в статье 24 Конституции. В нем говорится, что «Брак основывается только на взаимном согласии обоих полов и поддерживается путем взаимного сотрудничества на основе равноправия мужа и жены».

Адвокаты истцов утверждали, что цель статьи состояла в том, чтобы сохранить гендерное равенство и уважение личности, и она не исключает брака между лицами одного пола.

Правительство, однако, интерпретировало статью как применимую исключительно к гетеросексуальным парам, чиновники аппелировали к тому, что термин «муж и жена», используемый в гражданском праве и законе о регистрации семьи, относится к мужчине и женщине, поэтому заявление о браке от однополых пар не может удовлетворяться.

Напомним, первый судебный процесс Китая в отношении учебника для колледжа, в котором гомосексуальность описывалась как психическое расстройство, завершился после того, как районный суд Суцяня в Восточном Китае отклонил апелляцию истца и оставил в силе свое первоначальное решение о том, что описание в учебнике «не является ошибочным».