Первый судебный процесс Китая в отношении учебника для колледжа, в котором гомосексуальность описывалась как психическое расстройство, завершился после того, как районный суд Суцяня в Восточном Китае отклонил апелляцию истца и оставил в силе свое первоначальное решение о том, что описание в учебнике «не является ошибочным».

Об этом пишет The Global Times.

Иск был подан в 2017 году 24-летней молодой женщиной, которая в то время училась в университете в провинции Гуандун на юге Китая. В университете ей дали заниматься по учебнику, в котором описывалась гомосексуальность как разновидность «психосексуального расстройства» с объяснением, что это «сексуальное расстройство или инверсия сексуального объекта».

Студентка посчитала, что содержание вводило в заблуждение, поскольку оно было опубликовано в 2013 году, а официальная классификация и диагностические критерии психических расстройств в Китае, опубликованные в апреле 2001 года, исключили гомосексуальность из списка психических расстройств.

Девушка сказала, что она пыталась поговорить с редакторами и издателем учебника, но не получила удовлетворительного ответа.

— Поэтому я решил подать в суд на издателя, поскольку они не могли избежать решения этой проблемы и должны будут поговорить со мной в суде», — говорит автор иска.

В 2017 году студентка подала иск против издателя с просьбой принести публичные извинения и найти, исправить и перепечатать учебники, в которых размещались ошибочные данные.

Только 28 июня 2020 года дело было рассмотрено судом, который отклонил иск на том основании, что доказательства, представленные девушкой, не имеют отношения к делу. Согласно решению суда, требование истца и соответствующие выражения в книгах, участвующих в деле, были вопросом когнитивных различий между двумя сторонами, а не «интеллектуальной ошибкой» при редактировании или текстовой ошибкой.

Вскоре после этого девушка подала апелляцию. 22 февраля она и ее адвокат Ге Анг получили второе решение суда, в котором говорится, что он отклонил апелляцию и оставил в силе первоначальное решение.

Го Сяофэй, преподаватель Китайского университета политологии и права, специализирующийся на изучении прав геев, сказал Global Times, что суду следовало сказать, что содержание учебника не является «текстовой ошибкой» вместо того, чтобы использовать сбивающее с толку выражение «интеллектуальная ошибка», потому что содержание, выраженное в учебнике, является фактической ошибкой.

— Описание в тексте возникло из конструкции психиатрии и психологии на Западе. Однако сегодня западные страны уже исправили некоторые из этих ошибок, а редакторы учебников не обновили эти изменения, — отмечает Го Сяофэй.

Однако профессор отметил, что «суд может не иметь права выносить суждение о том, является ли сама академическая точка зрения правильной или неправильной. И, по моему мнению, профессиональные ошибки в учебных материалах должны исправляться профессиональными ассоциациями или профессиональной критикой ученых».