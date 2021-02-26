Мужчина из Малайзии оспаривал исламский запрет на однополые отношения. Верховный суд страны признал, что такой запрет является неконституционным и власти не могут его использовать.
Об этом пишет hromadske.
30-летний мужчина, имя которого не разглашается, обратился в суд после того, как его задержали в штате Селангор в 2018 году по обвинению в попытке заняться сексом с мужчиной. Он обвинения отвергает.
В Малайзии однополый секс является незаконным — за это могут даже приговорить к 20 годам заключения. В стране с 13 штатами действует система, по которой к мусульманам применяется исламское уголовное и семейное законодательство одновременно с гражданским.
Мужчина утверждал, что у власти штата нет полномочий применять исламский запрет «на неестественные половые отношения», ведь в светском законе и так прописана уголовная ответственность за однополый секс. Верховный суд признал, что исламский запрет неконституционен и власть на местах не имеет права его применять.
Истец был среди 11 мужчин, задержанных по подозрению в однополом сексе. Тогда пять человек признали свою вину и их приговорили к заключению, телесному наказанию и штрафам. Правозащитники осуждали такие приговоры.
Пока же представители организаций по защите прав ЛГБТ в Малайзии приветствуют решение суда и называют его историческим. Правозащитники надеются, что штат Селангор отменит исламский запрет, а впоследствии это сделают и другие штаты.
Напомним, что Коста-Рика официально легализовала однополые браки.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Мужчина из Малайзии оспаривал исламский запрет на однополые отношения. Верховный суд страны признал, что такой запрет является неконституционным и власти не могут его использовать.
Об этом пишет hromadske.
30-летний мужчина, имя которого не разглашается, обратился в суд после того, как его задержали в штате Селангор в 2018 году по обвинению в попытке заняться сексом с мужчиной. Он обвинения отвергает.
В Малайзии однополый секс является незаконным — за это могут даже приговорить к 20 годам заключения. В стране с 13 штатами действует система, по которой к мусульманам применяется исламское уголовное и семейное законодательство одновременно с гражданским.
Мужчина утверждал, что у власти штата нет полномочий применять исламский запрет «на неестественные половые отношения», ведь в светском законе и так прописана уголовная ответственность за однополый секс. Верховный суд признал, что исламский запрет неконституционен и власть на местах не имеет права его применять.
Истец был среди 11 мужчин, задержанных по подозрению в однополом сексе. Тогда пять человек признали свою вину и их приговорили к заключению, телесному наказанию и штрафам. Правозащитники осуждали такие приговоры.
Пока же представители организаций по защите прав ЛГБТ в Малайзии приветствуют решение суда и называют его историческим. Правозащитники надеются, что штат Селангор отменит исламский запрет, а впоследствии это сделают и другие штаты.
Напомним, что Коста-Рика официально легализовала однополые браки.