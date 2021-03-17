Кабинет министров подтвердил досрочное прекращении полномочий председателя правления «Укрзалізниці» Владимира Жмака.

Решение об этом накануне принял Наблюдательный совет АО «Укрзалізниця», сообщает Корреспондент.

Отмечается, что правительство возложило выполнение обязанностей главы правления на Ивана Юрика.

О единогласном поддержании отставки главы правления компании Владимира Жмака сообщил экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев на своей странице в Facebook.

— Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления Укрзализныци, — написал он во вторник вечером.

Андрей Рязанцев также добавил, что утверждение решения ожидается на заседании Кабинета министров Украины.

Как сообщалось ранее, «Укрзалізниця» организует 5 спецрейсов, чтобы вывезти из Черновицкой и Ивано-Франковской областей 3 тысячи пассажиров, которым критически важно выехать из «красной» зоны карантина.