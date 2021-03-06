«Укрзалізниця» организует 5 спецрейсов, чтобы вывезти из Черновицкой и Ивано-Франковской областей 3 тысячи пассажиров, которым критически важно выехать из «красной» зоны карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, а также сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В «Укрзалізниці» говорят, что 3 рейса совершат 8 марта. Ими планируют вывезти 2 тысячи пассажиров. Это сделают по заявлению Ивано-Франковской и Черновицкой облгосадминистраций. Дополнительные рейсы согласовали с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.
Речь идет о рейсах:
Продажу билетов на них обещают открыть в ближайшее время.
— «Укрзалізниця» благодарна обоим министерствам и облгосадминистрациям за понимание необходимости дать людям, внезапно оказавшимся в красной зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона, — отмечает перевозчик.
Напомним, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.
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«Укрзалізниця» организует 5 спецрейсов, чтобы вывезти из Черновицкой и Ивано-Франковской областей 3 тысячи пассажиров, которым критически важно выехать из «красной» зоны карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, а также сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В «Укрзалізниці» говорят, что 3 рейса совершат 8 марта. Ими планируют вывезти 2 тысячи пассажиров. Это сделают по заявлению Ивано-Франковской и Черновицкой облгосадминистраций. Дополнительные рейсы согласовали с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.
Речь идет о рейсах:
Продажу билетов на них обещают открыть в ближайшее время.
— «Укрзалізниця» благодарна обоим министерствам и облгосадминистрациям за понимание необходимости дать людям, внезапно оказавшимся в красной зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона, — отмечает перевозчик.
Напомним, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.