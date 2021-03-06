Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, а также сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В «Укрзалізниці» говорят, что 3 рейса совершат 8 марта. Ими планируют вывезти 2 тысячи пассажиров. Это сделают по заявлению Ивано-Франковской и Черновицкой облгосадминистраций. Дополнительные рейсы согласовали с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

Речь идет о рейсах:

№ 043/044 «Ивано-Франковск — Киев» с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55 и прибытием в Киев 9 марта в 08:48;

№007/008 «Черновцы — Киев» с выездом из Черновцов 8 марта в 21:08 и прибытием в Киев 9 марта в 09:07;

№149/150 «Ворохта — Полтава» с выездом из Ворохты 8 марта в 13:51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10:38.

Продажу билетов на них обещают открыть в ближайшее время.

— «Укрзалізниця» благодарна обоим министерствам и облгосадминистрациям за понимание необходимости дать людям, внезапно оказавшимся в красной зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона, — отмечает перевозчик.

Напомним, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.