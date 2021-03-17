Николаевский городской совет по состоянию на сегодня имеет договоры по четырем кредитным проектам.

Об этом вчера, 16 марта, во время заседания планово-бюджетной комиссии депутатам рассказал заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков, - пишут НикВести.

Виталий Луков сообщил, что по всем этим кредитам выплаты еще не начались, и обслуживание не происходит - бюджет Николаева не тратит ни копейки на данный момент на обслуживание любого кредита.

— Все кредиты с состоянии подписанных, но начало выплат не пришло. Это проект «Европейского инвестиционного банка» по автобусам. Также это «НЕФКО» по котельной, теплотрассе на Херсонском шоссе, также это кредит по водоканалу и еще одни кредит на закупку троллейбусов, - сообщил Виталий Луков.

Вице-мэр рассказал, что департамент финансов мэрии просчитал перспективу обслуживания кредитов.

— Каждый кредит имеет свою историю, есть кредиты, где есть пауза 2 года, есть кредиты, где пауза полгода. В целом, самый сложным предварительно будет 2023 или 2024 год, если не будет отдаления, где будет до 17% нагрузки (на бюджет, - прим.) по обслуживанию кредитов всех в месте, от миллиарда гривен, то есть, от плановых поступлений в бюджет развития. Но это только 2 года, остальное - это на уровне 5-4% от бюджета развития. Это не катастрофические суммы, и город Николаев спокойно может обслуживать такие кредиты, - рассказал Виталий Луков.

Комментируя возможную нагрузку на бюджет в случае взятия еще одного кредита - на сумму в 150 миллионов для ремонта дорог, - Виталий Луков заявил, что он не будет существенным.

— Тот кредит, о котором мы говорим, не будет существенным. Поскольку предыдущие кредиты - это миллионы евро. Что касается того возможного кредита, о котором мы говорим сейчас, он не будет дополнительным грузом в случае заключения соглашения, - сказал вице-мэр Николаева.

Ранее сообщалось, что в мэрии Николаева рассматривают возможность получения кредита в банке на сумму 150 миллионов гривен.

С начала года в бюджет Николаева поступило в 12 раз больше денег от штрафов, чем планировалось.