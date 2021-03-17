Мэр города Рени, что в Одесской области, Игорь Плехов предъявил территориальные претензии соседствующей Молдове.

Такое заявление он сделал в ходе очередной сессии горсовета, передает издание Думская.

Городского голову возмутила давняя передача Республике Молдова небольшого участка украинской территории, что обеспечило этому государству выход к Дунаю и через него — к Черному морю. Кишинев построил там порт Джурджулешты, перехвативший грузопотоки у ренийского порта.

По словам Игоря Плехова, никаких законных оснований для такого подарка Молдове не было: согласно Конституции, территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной. Вопрос об изменении территории Украины решается исключительно всеукраинским референдумом.

Сейчас ренийский мэр работает с юристами из Одессы, чтобы точно определить и закрепить границы объединенной территориальной громады.

— Я общался на эту тему с пограничниками и другими ведомствами. Да, официально они не готовы согласиться со мной, но неофициально поддерживают мою точку зрения. Во всяком случае, в нормативных документах Ренийского района нет никаких упоминаний об отказе от участка дунайского берега в пользу соседнего государства. Соответственно, и земля, на которой расположен порт Джурджулешты, должна считаться территорией Ренийского громады, — сказал городской голова.

Игорь Плехов уверен, что молдавский порт должен платить за то, что находится на территории Ренийской ОТГ.

— Я буду требовать, чтобы молдавский порт платил нам за аренду этой земли. Если громады получили больше прав и полномочий, то почему наша не может этим воспользоваться? — заявил глава ОТГ.

Игорь Плехов добавил, что будет обращаться к президенту Украины, СБУ и НАБУ, чтобы они дали правовую оценку передаче части территории страны другому государству.

Также будут направлены запросы в Госгеокадастр, МИД и Кабмин. Будет соответствующий запрос от депутата Верховной Рады.

— Скажу так, проблема очень сложная, от нее все пытаются отстраниться. Юристы занимаются, но в те времена, когда это забрали и передали, у нас в Рени планомерно уничтожались документы, — отметил Игорь Плехов.

Напомним, 16 марта Николаевские правоохранители вернули в Молдову уроженца республики, который отбывал наказание за тяжкие преступления.