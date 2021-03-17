В Первомайске в течение двух месяцев будут очищать улицы города от стихийных свалок.

Об этом сказала начальница управления жилищно-коммунальных услуг Первомайского горсовета Татьяна Троян на заседании исполкома, говорится в сюжете Olta TV.

По ее словам, уборка мусора по городу продлится с 22 марта по 21 мая.

— После зимнего периода мы начинаем убирать всю территорию общего пользования. Весенний месячник планируем начать с 22 марта, который будет длится до 21 мая. Также будем предлагать участвовать общественным организациям и людям, которых не безразличен наш город, - сказала Татьяна Троян.

В сюжете также отмечается, что в Первомайске создали рабочую комиссию, которая будет следить за уборкой свалок мусора на территории города.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.