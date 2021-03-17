Органы здравоохранения Грузии не планируют закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Как сообщает Европейская правда, об этом сказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелизде.

— Это очень чувствительный вопрос, и явно не только медицинский, но и политический... Исходя из ситуации на этом этапе, этот вопрос не рассматривается, а аналогом вакцины «Спутник V» является AstraZeneca, которая уже поступила в страну, — сказал Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что Грузия будет использовать только те вакцины, которые получат авторизацию Всемирной организации здравоохранения.

— У российской вакцины такой авторизации нет. Поэтому мы настроены скептически и не рассматриваем ввоз «Спутника V», — добавил руководитель центра.

В то же время, другая представительница ведомства Хатуна Захашвили предположила, что в будущем российская вакцина может получить авторизацию ВОЗ, или же ее привезут в страну частные компании.

В начале марта сообщалось, что Россия, отстающая в иммунизации своих граждан, предлагает миллионные поставки собственной вакцины «Спутник V» всему миру и, в частности, оккупированным территориям Украины, Грузии и Молдовы, а также европейским странам, которые задерживаются в темпах прививок больше всех.