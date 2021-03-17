Руководитель Николаевской региональной организации «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Юрий Загородний заявил, что Стратегический совет партии изучит данные мониторинга голосований депутатов на предмет нарушения партийной дисциплины.

В комментарии НикВести Юрий Загородний заявил, что результаты соответствующих мониторингов будут использованы для принятия решений по отзыву депутатов. Соответствующие нормы законодательства об императивном мандате вступают в силу спустя год со дня вступления в полномочия, то есть в декабре 2021 года.

— С одной стороны можно сказать, что во фракции царит демократичный дух. С другой стороны можно сказать, что есть вопрос партийной дисциплины. По поручению Стратегического совета партии, который осуществляет руководство партией в межсъездовый период, происходит регулярный системный мониторинг работы и голосований фракций «ОПЗЖ» в местных советах. И каждому действию депутата даётся принципиальная оценка. Это делается с одной целью — через полгода вступает в силу императивный мандат (норма, позволяющая отзывать депутатов, - прим.), и мы не можем не использовать эти возможности закона, чтобы наладить дисциплину, чтобы депутаты думали не только о своих личных интересах, но и про политическую силу, которая дала им возможность быть депутатом. Императивный мандат должен остудить некоторые амбиции отдельных депутатов и вернуть их в русло партийно-фракционной дисциплины. Мониторинг изучения деятельности каждого депутата будет продолжаться, чтобы на основании этих данных мы могли системно применять норму об императивном мандате. Данные о вчерашней сессии уже есть у Стратегического совета, - сказал Юрий Загородний.

Вчера, 16 марта, депутаты фракции «ОПЗЖ» дали решающие голоса для установки гигантского флага по поручению Офиса Президента, а также для увеличения числа чиновников аппарата Николаевского облсовета.

Ранее глава облсовета Анна Замазеева на примере своего заместителя Владимира Фроленко заявила, что в Николаевском областном совете «стираются оппозиции и коалиции». На вопрос о том, как может работать в тандеме власть и оппозиция, Владимир Фроленко ответил, что облсовет — не место для политики.