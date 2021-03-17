Ведущий институт здравоохранения Бразилии заявил, что страна переживает исторический коллапс своей системы здравоохранения, поскольку отделения интенсивной терапии в больницах исчерпывают свои возможности.

Об этом пишет ВВС.

По данным института, ковидные учреждения во всех, кроме двух из 27 штатов Бразилии, загружены на 80% или выше. штате Риу-Гранди-ду-Сул совсем нет коек для интенсивной терапии.

Предупреждение озвучили, поскольку в стране зарегистрировано самое высокое ежедневное число погибших: 2841 человек умер в течение 24 часов.

Эта цифра представляет собой большой скачок с предыдущего максимума в 2286 человек 10 марта.

«Анализ, проведенный нашими исследователями, показывает, что это крупнейший крах больниц и здравоохранения в истории Бразилии», — заявили в институте.

Представители органов здравоохранения самого густонаселенного штата Бразилии, Сан-Паулу, в котором во вторник также было зарегистрировано рекордное число погибших за день, призвали нового министра здравоохранения рассмотреть вопрос о введении национальной изоляции.

Марсело Кейрога, который будет официально назначен министром здравоохранения позже, является четвертым человеком, занимающим этот пост с начала пандемии.

Напомним, впервые за долгое время в Украине зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев за сутки.