Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления на заседании в среду, 17 марта, поддержал назначение выборов мэра Харькова осенью.

Об этом сообщил нардеп от Слуги народа Александр Качура, передает Корреспондент.

Такое предложение поддержали единогласно. Дальше его должны рассмотреть в сессионном зале парламента.

Как известно, 17 декабря многолетний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике Шарите в результате осложнений от заболевания коронавирусом. Его похоронили в Харькове 23 декабря.

Напомним, Харьковский городской совет на заседании 24 февраля лишил Геннадия Кернеса полномочий городского головы через более чем два месяца после его смерти. Без этого решения Верховная Рада не могла рассматривать назначение внеочередных выборов в Харькове.