Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы чем вреда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование.

В то же время, ВОЗ продолжает изучение ситуациии и по завершению процесса сообщит о результатах.

Напомним, Министерство здравоохранения увеличило интервал между двумя прививками вакциной CoviShield с 28 дней до 90 дней по рекомендациям Национальной технической группы экспертов.