Министерство здравоохранения увеличило интервал между двумя прививками вакциной CoviShield с 28 дней до 90 дней по рекомендациям Национальной технической группы экспертов.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет hromadske.

Минздрав решил, что для достижения максимального уровня защиты от вакцины CoviShield нужно увеличить начальный интервал между дозами. По словам Ляшко, это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает введение второй дозы через 4-12 недель.

Такое решение было принято после того, как в научном издании The Lancet 6 марта опубликовали информацию об эффективности увеличения интервала между дозами.

Согласно исследованию, эффективность вакцины составляет 76% с 22 по 90 день после введения первой дозы: уровень антител сохраняется на протяжении этого периода с минимальным снижением. Эффективность вакцины составляет 81,3%, если вторую прививку сделали через 12 недель или позже. В то же время эффективность вакцины составила 66,7%, если интервал между двумя дозами был только 14 дней.

После публикации в The Lancet увеличить интервал между прививками рекомендовали в Канаде, Германии и Франции. По словам главного санитарного врача, сейчас украинское министерство должно подкорректировать проведения первых этапов вакцинации. Поэтому 17 марта состоится совещание с регионами для разъяснения деталей нового решения.

Напомним, что в Украине первый человек завершил вакцинацию против коронавируса, то есть получил две дозы препарата. Кроме того, первую из двух прививок сделали уже в целом 71 922 людям.