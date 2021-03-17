Расследование против Нестора Шуфрича, Рената Кузьмина и народных депутатов от «ОПЗЖ» из-за вмешательства в американские выборы возобновили.

Об этом во время брифинга сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, сообщается на сайте политсилы «Европейская Солидарность».

— Мы говорим об известном факте, когда группа народных депутатов во главе с Кузьминым выступила с известным заявлением о том, что нынешний президент США Байден, а также пятый Президент Украины Петр Порошенко и их сообщники Хиллари Клинтон и Барак Обама совершили «хищение 100 миллиардов долларов», — напомнил адвокат.

По его словам, заявления ставили перед собой цель начать политические преследования пятого президента Украины, а также влияние на выборы в Соединенных Штатах.

— Мы помним, что это заявление было не единичным, а в координации и взаимодействии с заявлениями таких людей, как Деркач, Дубинский. Было совершенно очевидно, что все эти заявления были направлены не только на организацию политических преследований Петра Порошенко и вообще оппозиции в Украине, а наиболее важной целью, очевидно, было вмешательство и влияние на выборы в США, — отметил Игорь Головань.

Он считает, что Государственное бюро расследований выступает в интересах государства-агрессора, так как уголовное производство в отношении этих лиц было закрыто в декабре 2020 года. Однако, 11 марта 2021 года Шевченковский суд отменил постановление о закрытии этого уголовного производства.

— Фактически следователи ГБР занимались тем, что пытались вывести ответственности лиц, которые организовывали влияние на выборы в США. Однако теперь постановление отменено, и ГБР обязано продолжать, надеюсь, с процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, это расследование, — заключил Игорь Головань.

Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Ростислав Павленко добавил, что участие украинских политиков в кампании вмешательства в американские выборы будут иметь серьезные последствия.

Напомним, «Новая Газета» получила данные полетов в Россию депутатов от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Рекордсменом стал нардеп Ренат Кузьмин, в прошлом он выполнял обязанности заместителя Генпрокурора при Януковиче — между Украиной и Москвой он курсировал 240 раз.