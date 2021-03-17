Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что материалы для подписания подозрения относительно народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука к ней не поступали.

Об этом она сказала в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина.

Генпрокурор уточнила, что существует ряд уголовных производств, в которых фигурирует нардеп Виктор Медведчук, в том числе фактовые, но отметила, что расследованием занимается не она.

— На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил (для подозрения Медведчуку, — прим.). Дел много, какие из них перспективные – посмотрим, мы работаем в этом направлении, – сказала Ирина Венедиктова.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что он готов к задержанию спецслужащими, однако оснований для этого нет никаких.