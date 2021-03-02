Об этом он заявил в интервью BBC.

На вопрос, готов ли Медведчук r задержани., он ответил, что «готов». В то же время подчеркивает фальсификации доказательств спецслужащего.

— Сегодня СБУ занимается фальсификацией данных и доказательств, и это нам тоже известно, потому что мир не без добрых людей... Но то, что власть готова идти по беспределу, — я это вижу, — подчеркнул депутат.

В случае подозрения в финансировании терроризма, в чем обвинили Виктора Медведчука, он это полностью исключает. Мол, нет никаких оснований это утверждать.

— Это просто провокация для того, чтобы сначала закрыть три информационных каналаы, а затем ограничить меня, создать мне условия для того, чтобы я или прекратил политическую деятельность, или покинул страну, — указал депутат.

Виктор Медведчук утверждает, что все его отношения с Луганском и Донецком заключались лишь «в вопросах обмена», а бизнеса у него там никакого нет.

Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы - За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

49% опрошенных украинцев поддерживают санкции в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. В то же время 41% не поддерживает санкции.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.

58% украинцев поддерживают санкции против депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Противоположное мнение у 28% опрошенных.