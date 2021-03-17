Минобразования приняло решение отменить в 2021 году государственную итоговую аттестацию для учеников 4-х и 9-х классов.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет, пишет ZN.ua.

По его словам, решение принято в связи с пандемией коронавируса и многочисленными просьбами родителей и педагогов.

В Минобразования отметили, что соответствующий приказ МОН от 03.03.2021 №273 зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 16.03.2021 за №338 / 35960.

— В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, необходимо сделать запись «освобожден (а)». Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, заканчивают получения начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19. Решение вступит в силу в день его опубликования в «Официальном вестнике Украины», — говорится в сообщении Минобразования.

Как сообщалось, с 17 марта воспитанники внешкольных и общеобразовательных учреждений в Николаеве переведены на дистанционное обучение. Исключение — ученики 1-4-х классов. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля.