В среду, 17 марта, во Франции начался новый судебный процесс над бывшим президентом страны Николя Саркози.

Об этом сообщает Bloomberg.

В этот раз политика обвиняют в незаконном финансировании его избирательной кампании во время проигранных выборов 2012 года.

Следствие считает, что Саркози потратил на выборы в два раза больше разрешенной суммы — 22,5 миллиона евро. Экс-президенту грозит до одного года лишения свободы и штраф. Саркози отрицает свою вину.

Также судебный процесс пройдет и над бывшим заместителем руководителя избирательной кампании политика Жеромом Лаврило.

Рассмотрение дела в суде продлили до 20 мая из-за заболевания кооронавирусом одного из адвокатов.

1 марта французский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением и приговорил его к трем годам лишения свободы. Два из них политик получил условно, а год ему предстоит провести за решеткой.

По мнению следствия, Саркози, уже не будучи президентом Франции, пытался повлиять на ход расследования дела о финансировании своей президентской кампании 2007 года и через адвоката Тьерри Эрцога обещал сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу повышение и пост в Госсовете Монако в обмен на информацию об этом расследовании. Все фигуранты коррупционной сделки теперь получили одинаковые сроки.

Напомним, Николя Саркози был приговорен к трем годам тюремного заключения, два из них он получил условно, но один обязан провести в тюрьме. Экс-президент республики был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Впереди обжалование приговора.