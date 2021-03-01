Николя Саркози был приговорен к трем годам тюремного заключения, два из них он получил условно, но один обязан провести в тюрьме. Экс-президент республики был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Впереди обжалование приговора.

Об этом пишет Le Monde.

Николя Саркози подозревался в том, что он пытался получить от магистрата Кассационного суда Гилберта Азиберта конфиденциальную информацию о себе. Экс-глава Франции пообещал судье помочь с получением перспективной должности в Монако.

Национальная финансовая прокуратура подсчитала, что «коррупционный пакт» действительно был заключен между обвиняемым и представителем закона, поэтому вину бывшего президента можно считать доказанной.

Ранее НикВести сообщали, что французский суд вынесет свой вердикт по делу о коррупции в отношении бывшего президента Николя Саркози в понедельник, 1 марта. Прокуратура требует реальное заключение.