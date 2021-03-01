Французский суд вынесет свой вердикт по делу о коррупции в отношении бывшего президента Николя Саркози в понедельник, 1 марта. Прокуратура требует реальное заключение.

Об этом сообщает Reuters.

Николя Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 год, обвиняется в попытке подкупа судьи и в торговле влиянием в обмен на закрытую информацию о расследовании финансовой стороны его президентской компании.

Прокуроры заявили суду, что экс-глава Франции должен получить четыре года тюремного заключения и отсидеть не менее двух лет до подания прошения. Во время своих показаний Николя Саркози сказал, что стал жертвой лжи, и отрицал, что когда-либо совершал акт коррупции.

— Никогда. Никогда не злоупотреблял своим влиянием, мнимым или реальным. Какое право они имеют меня вот так тащить по грязи шесть лет? Разве нет верховенства закона?, — заявил он в суде.

Прокуроры утверждают, что Саркози предложил обеспечить работу в Монако судье Жильберту Азиберту в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании обвинений в том, что он принимал незаконные платежи от наследницы L’Oreal Лилиан Беттанкур в фонд своей президентской кампании 2007 года.

Ранее НикВести сообщали, что в Париже начинается суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием.