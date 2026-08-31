В Николаеве завершили переработку обломков после обстрелов и готовы принимать строительный мусор из соседних общин

В Николаеве весь накопившийся после обстрелов строительный мусор уже переработали. Фото: архив «НикВести»

В Николаеве переработали весь накопленный объем строительных отходов, образовавшихся в результате российских обстрелов. Теперь площадка может принимать новые объемы, в том числе из соседних общин.

Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Игорь Набатов во время брифинга, пишут «НикВести».

По его словам, площадка по переработке строительных отходов продолжает работать. На данный момент весь объем мусора, накопившийся после разрушений в результате российских обстрелов, уже переработан.

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Точное количество переработанных отходов Игорь Набатов не назвал, объяснив, что объём постоянно меняется. Переработанный материал город использует при восстановительных работах. В частности, им подсыпают места повреждений и раскопок на объектах «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевводоканала».

По словам Игоря Набатова, это позволяет коммунальным предприятиям несколько сократить расходы, поскольку им не нужно отдельно закупать материал для подсыпки.

— Это очень удобно, потому что это даже немного снижает расходы для «Облтеплоэнерго» и «Водоканала» за счет отсутствия необходимости закупки такой подсыпки, — отметил он.

В то же время возможностью переработки строительных отходов уже интересуются представители бизнеса из соседних общин.

— На сегодняшний день то, что было (строймусор в городе — прим.), — всё переработано. В ЕЛУ «Автодорог» обращались даже не общины, а владельцы бизнеса в соседних общинах с вопросом о возможности переработки поврежденных объектов, — отметил Игорь Набатов.

Для такой работы в Николаеве уже утвердили соответствующий тариф. При этом он не предусматривает рентабельности, поскольку таково было требование партнеров города.

— Мы приняли соответствующий тариф, который позволяет это делать. Он не предусматривает рентабельности, что было прямым требованием со стороны JICA, — пояснил первый заместитель директора департамента.

На данный момент информация о возможности переработки передана тем, кто обращался. Город ожидает их ответа.

Переработка строительных отходов в Николаеве

Свою работу завод по переработке строительного мусора в Николаеве начал весной 2025 года. Проект был реализован при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA), которое предоставило специализированную технику, а площадку для размещения завода обустроили за счет городского бюджета.

Мощности техники позволяют перерабатывать около 12 тысяч тонн такого мусора в месяц, а полученный материал планируется использовать для ремонта дорог.

Только к концу 2024 года в Николаеве накопилось около 120 тысяч тонн строительного мусора. По состоянию на январь 2025 года завод переработал в строительные материалы 4,5 тысячи тонн отходов сноса.

В комментарии «НикВести» заместитель городского головы Сергей Коренев сообщил, что завод по переработке строймусора в Николаеве планируют использовать для нужд еще двух областей: Херсонской и части Кировоградской.

В то же время общинам, желающим воспользоваться услугами завода по переработке строительного мусора после разрушений, предлагают два варианта сотрудничества. В первом случае они могут полностью передавать отходы на переработку, платя меньшую цену, а во втором — получать обратно переработанный материал, но такой вариант будет дороже. Также в городе изменили тарифы на услуги по переработке отходов от разрушений, которые предоставляет коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог». В горсовете пояснили, что это связано с ростом стоимости топлива и смазочных материалов.

Кроме того, в августе 2026 года в Николаеве изменили правила работы площадки по переработке отходов от разрушений. Теперь там разрешено принимать и перерабатывать и другие строительные отходы, образующиеся в городе.

Однако отмечалось, что заводу по переработке отходов разрушений в Николаеве не хватает техники, чтобы увеличить темпы переработки и обеспечить потребности всей области.

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На территории Николаева по состоянию на февраль 2026 года накопилось уже 4,6 миллиона тонн отходов от разрушений.