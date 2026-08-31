В Баштанке полиция задержала мужчину, угрожавшего женщине и её дочери гранатой. Фото: Нацполиция

В Баштанке женщина сообщила в полицию о пьяном 49-летнем мужчине, который вел себя агрессивно и угрожал ей и ее 18-летней дочери гранатой. Правоохранители обнаружили у мужчины гранаты. Сейчас он задержан.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Инцидент произошел 29 августа. Полиция выяснила, что это был семейный конфликт с признаками домашнего насилия: заявительница и ее дочь обратились к правоохранителям с заявлениями о нанесении им телесных повреждений и угрозах убийством.

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Во время обыска полиция обнаружила в доме мужчины корпуса гранат Ф-1, РГД-5 и взрыватели к ним. Их безопасно изъяли взрывотехники, а следователи направили на экспертизу.

«По словам мужчины, взрывоопасные предметы он нашел и решил оставить себе», — сообщили в полиции

Следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное приобретение, ношение, хранение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В Баштанке полиция задержала мужчину, который угрожал женщине и её дочери гранатой. Фото: Нацполиция В Баштанке полиция задержала мужчину, угрожавшего женщине и её дочери гранатой. Фото: Нацполиция В Баштанке полиция задержала мужчину, угрожавшего женщине и её дочери гранатой. Фото: Нацполиция

Кроме того, правоохранители возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение легких телесных повреждений, и ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством.

После проведения экспертиз мужчине могут объявить о подозрении.

Напомним, в Николаеве объявили в розыск 54-летнего мужчину, который в ночь на 16 августа бросил гранату в окно соседки на улице Малой Морской.

В результате взрыва 45-летняя женщина получила множественные осколочные ранения и попала в больницу, её 17-летний сын не пострадал.

По версии следователей, событиям предшествовала ссора между соседями. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, разбил стекло и бросил взрывчатое, предположительно гранату Ф-1, в комнату, где находились люди.