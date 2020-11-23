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В Париже в понедельник начинается суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.
65-летнего Саркози обвиняют в том, что он якобы пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Вместе с Саркози по делу проходит его адвокат Тьерри Херцог и бывший судья Жилберт Азибер.
Бывший президент отвергает все обвинения и обещает быть воинственным перед Парижским уголовным судом. Судебное разбирательство запланировано до 10 декабря, но эти планы могут скорректировать из-за коронавируса. 73-летний Азиберт уже попросил отложить слушания по медицинским причинам.
Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы, станет первым экс-президентом в современной истории страны, который появится на скамье подсудимых.
До него судили только одного бывшего президента Жака Ширака - и осудили в 2011 году - за фиктивное трудоустройство в Париже, но он никогда не выступал перед судьями из-за состояния здоровья.
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В Париже в понедельник начинается суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.
65-летнего Саркози обвиняют в том, что он якобы пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Вместе с Саркози по делу проходит его адвокат Тьерри Херцог и бывший судья Жилберт Азибер.
Бывший президент отвергает все обвинения и обещает быть воинственным перед Парижским уголовным судом. Судебное разбирательство запланировано до 10 декабря, но эти планы могут скорректировать из-за коронавируса. 73-летний Азиберт уже попросил отложить слушания по медицинским причинам.
Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы, станет первым экс-президентом в современной истории страны, который появится на скамье подсудимых.
До него судили только одного бывшего президента Жака Ширака - и осудили в 2011 году - за фиктивное трудоустройство в Париже, но он никогда не выступал перед судьями из-за состояния здоровья.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов