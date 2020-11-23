В Париже в понедельник начинается суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

65-летнего Саркози обвиняют в том, что он якобы пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Вместе с Саркози по делу проходит его адвокат Тьерри Херцог и бывший судья Жилберт Азибер.

Бывший президент отвергает все обвинения и обещает быть воинственным перед Парижским уголовным судом. Судебное разбирательство запланировано до 10 декабря, но эти планы могут скорректировать из-за коронавируса. 73-летний Азиберт уже попросил отложить слушания по медицинским причинам.

Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы, станет первым экс-президентом в современной истории страны, который появится на скамье подсудимых.

До него судили только одного бывшего президента Жака Ширака - и осудили в 2011 году - за фиктивное трудоустройство в Париже, но он никогда не выступал перед судьями из-за состояния здоровья.