 В июле пожары в Николаевской области нанесли окружающей среде ущерб на сумму более ₴800 млн

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Главная Новости Инциденты 16:03, 31 августа, 2026

В июле пожары в Николаевской области нанесли окружающей среде ущерб на сумму более ₴800 млн

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНССпасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Всего за один месяц пожары в Николаевской области охватили более 313 гектаров территории. В июле в области зафиксировали 57 возгораний, а ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили более чем в 814 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции.

Отмечается, что горели лесополосы, сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и зерновые поля. По данным инспекции, из-за жары и сухой погоды даже небольшое возгорание может быстро распространиться на значительную площадь.

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Специалисты провели 60 расчетов ущерба, нанесенного атмосферному воздуху в результате пожаров на открытых территориях. Всего в результате июльских пожаров в атмосферу попало почти 226,7 тысячи тонн загрязняющих веществ.

В экологической инспекции также отмечают, что пожары уничтожают не только растительность. Огонь наносит ущерб природным территориям, сельскохозяйственным угодьям и урожаю.

В то же время в сообщении отмечается, что часть возгораний возникла из-за российских обстрелов. В жаркую и сухую погоду обломки боеприпасов могут вызывать быстрое распространение огня.

Ранее спасатели показали кадры работы на месте пожара, возникшего после российской атаки в Николаевской области. В результате удара загорелись грузовые автомобили, семь из них сгорели полностью.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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