В июле пожары в Николаевской области нанесли окружающей среде ущерб на сумму более ₴800 млн

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Всего за один месяц пожары в Николаевской области охватили более 313 гектаров территории. В июле в области зафиксировали 57 возгораний, а ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили более чем в 814 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции.

Отмечается, что горели лесополосы, сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и зерновые поля. По данным инспекции, из-за жары и сухой погоды даже небольшое возгорание может быстро распространиться на значительную площадь.

Специалисты провели 60 расчетов ущерба, нанесенного атмосферному воздуху в результате пожаров на открытых территориях. Всего в результате июльских пожаров в атмосферу попало почти 226,7 тысячи тонн загрязняющих веществ.

В экологической инспекции также отмечают, что пожары уничтожают не только растительность. Огонь наносит ущерб природным территориям, сельскохозяйственным угодьям и урожаю.

В то же время в сообщении отмечается, что часть возгораний возникла из-за российских обстрелов. В жаркую и сухую погоду обломки боеприпасов могут вызывать быстрое распространение огня.

Ранее спасатели показали кадры работы на месте пожара, возникшего после российской атаки в Николаевской области. В результате удара загорелись грузовые автомобили, семь из них сгорели полностью.