Спасатели показали последствия атаки в Николаевской области, из-за которой сгорели семь грузовиков

Последствия атаки в Николаевской области, в ходе которой сгорели семь грузовиков. Фото: ГСЧС

Спасатели показали кадры работы на месте пожара, возникшего после российского удара в Николаевской области. В результате удара загорелись грузовые автомобили, семь из них сгорели полностью.

Об этом 31 августа сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

По информации спасателей, во время атаки также были повреждены склады и два легковых автомобиля. Еще три грузовика получили повреждения.

Последствия атаки в Николаевской области, в ходе которой сгорели семь грузовиков. Фото: ГСЧС

Пожары, возникшие после удара, пожарные ликвидировали. В результате атаки также пострадал 44-летний мужчина, которого госпитализировали.

Всего за сутки в Николаевской области спасатели ликвидировали более 20 пожаров. Часть возгораний возникла из-за боевых действий.

В частности, после попадания FPV-дрона загорелся сарай в Куцурубской общине. Также в двух местах из-за боевых действий горели сухая трава и стерня.

Еще 18 пожаров не были связаны с российской агрессией. Горели сухостой, кустарники, пожнивные остатки и мусор.

В частном секторе произошли два пожара — в Врадиевской общине загорелся деревянный сарай, а во Владимировской общине — летняя кухня. Причины возгорания устанавливаются.

Пожары в Николаевской области 30 августа. Фото: ГСЧС Пожары в Николаевской области 30 августа. Фото: ГСЧС Пожары в Николаевской области 30 августа. Фото: ГСЧС

Ранее спасатели показали, как работали на месте пожара, возникшего после российской атаки на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа.