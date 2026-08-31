 Спасатели показали последствия атаки в Николаевской области, из-за которой сгорели семь грузовиков

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Главная Новости Инциденты 10:43, 31 августа, 2026

Спасатели показали последствия атаки в Николаевской области, из-за которой сгорели семь грузовиков

Наслідки атаки на Миколаївщині, під час якої згоріли сім вантажівок. Фото: ДСНСПоследствия атаки в Николаевской области, в ходе которой сгорели семь грузовиков. Фото: ГСЧС

Спасатели показали кадры работы на месте пожара, возникшего после российского удара в Николаевской области. В результате удара загорелись грузовые автомобили, семь из них сгорели полностью.

Об этом 31 августа сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

По информации спасателей, во время атаки также были повреждены склады и два легковых автомобиля. Еще три грузовика получили повреждения.

Наслідки атаки на Миколаївщині, під час якої згоріли сім вантажівок. Фото: ДСНСПоследствия атаки в Николаевской области, в ходе которой сгорели семь грузовиков. Фото: ГСЧС

Пожары, возникшие после удара, пожарные ликвидировали. В результате атаки также пострадал 44-летний мужчина, которого госпитализировали.

Всего за сутки в Николаевской области спасатели ликвидировали более 20 пожаров. Часть возгораний возникла из-за боевых действий.

В частности, после попадания FPV-дрона загорелся сарай в Куцурубской общине. Также в двух местах из-за боевых действий горели сухая трава и стерня.

Еще 18 пожаров не были связаны с российской агрессией. Горели сухостой, кустарники, пожнивные остатки и мусор.

В частном секторе произошли два пожара — в Врадиевской общине загорелся деревянный сарай, а во Владимировской общине — летняя кухня. Причины возгорания устанавливаются.

Пожежі у Миколаївській області 30 серпня. Фото: ДСНСПожары в Николаевской области 30 августа. Фото: ГСЧС
Пожежі у Миколаївській області 30 серпня. Фото: ДСНСПожары в Николаевской области 30 августа. Фото: ГСЧС
Пожежі у Миколаївській області 30 серпня. Фото: ДСНСПожары в Николаевской области 30 августа. Фото: ГСЧС

Ранее спасатели показали, как работали на месте пожара, возникшего после российской атаки на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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