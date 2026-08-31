Спасатели показали последствия атаки в Николаевской области, из-за которой сгорели семь грузовиков
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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Спасатели показали кадры работы на месте пожара, возникшего после российского удара в Николаевской области. В результате удара загорелись грузовые автомобили, семь из них сгорели полностью.
Об этом 31 августа сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
По информации спасателей, во время атаки также были повреждены склады и два легковых автомобиля. Еще три грузовика получили повреждения.
Пожары, возникшие после удара, пожарные ликвидировали. В результате атаки также пострадал 44-летний мужчина, которого госпитализировали.
Всего за сутки в Николаевской области спасатели ликвидировали более 20 пожаров. Часть возгораний возникла из-за боевых действий.
В частности, после попадания FPV-дрона загорелся сарай в Куцурубской общине. Также в двух местах из-за боевых действий горели сухая трава и стерня.
Еще 18 пожаров не были связаны с российской агрессией. Горели сухостой, кустарники, пожнивные остатки и мусор.
В частном секторе произошли два пожара — в Врадиевской общине загорелся деревянный сарай, а во Владимировской общине — летняя кухня. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее спасатели показали, как работали на месте пожара, возникшего после российской атаки на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа.
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