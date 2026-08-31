 Жители Николаева, похитившие во Львове мемориальную доску Дудаеву, получили условный срок

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Главная Новости Правосудие 18:13, 31 августа, 2026

Жители Николаева, похитившие во Львове мемориальную доску Дудаеву, получили условный срок

Меморіальна таблиця Джохару Дудаєву. Фото: Львівська міська радаМемориальная табличка Джохару Дудаеву. Фото: Львовский городской совет

Четырём жителям Николаевской области, которые во Львове похитили мемориальную таблицу Джохару Дудаеву, назначили по пять лет лишения свободы условно.

Об этом свидетельствует приговор Лычаковского районного суда Львова, пишут «НикВести».

Согласно материалам дела, один из мужчин организовал похищение, а трое других непосредственно сняли табличку с фасада дома. Суд установил, что мужчины действовали по сговору, а стоимость таблички оценили почти в 20 тысяч гривен.

Затриманні у справі крадіжки. Фото: НацполіціяЗадержанные по делу о краже. Фото: Нацполиция
Затриманні у справі крадіжки. Фото: НацполіціяЗадержанные по делу о краже. Фото: Нацполиция
Затриманні у справі крадіжки. Фото: НацполіціяЗадержанные по делу о краже. Фото: Нацполиция

Во время судебного заседания все четверо полностью признали свою вину. По их словам, накануне один из них получил сообщение в Telegram от неизвестных, представившихся сотрудниками СБУ. Они якобы попросили снять табличку Дудаева и спрятать её в указанном месте.

За выполнение этого задания мужчине якобы пообещали улучшение материального положения и трудоустройство в спецподразделении СБУ «Альфа». После этого он привлек еще троих знакомых, которым пообещал по 100 долларов.

Суд признал всех четверых виновными в краже, совершенной группой лиц в условиях военного положения. Организатору инкриминировали организацию преступления, а троим остальным — непосредственное похищение имущества.

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При этом суд учел в качестве смягчающих обстоятельств искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Также суд отметил, что похищенную мемориальную табличку вернули Львовскому городскому совету.

Каждому назначили по пять лет тюрьмы условно, но отбывать наказание им не придется, если в течение двух лет они не нарушат условий испытательного срока.

Отмечается, что организатор похищения находился под стражей с 3 мая по 11 августа 2026 года. После оглашения приговора суд отменил ему меру пресечения и освободил из-под стражи прямо в зале суда. Время пребывания под стражей ему зачли в срок отбывания наказания.

Трое других обвиняемых до вынесения приговора находились под залогом. За одного из них было внесено более 60 тысяч гривен, еще за двоих — по более 66 тысяч гривен.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, что в Николаеве мужчина получил почти восемь лет тюрьмы за 13 шоколадок, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях. В Ингульском районном суде Николаева объяснили, за что именно мужчина получил такой приговор и почему речь идет не об обычной краже.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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