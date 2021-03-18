Во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу 17 марта Украина предложила к Пасхе провести «гуманитарное разминирование» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.
По инициативе замглавы делегации, вице-премьер-министра Алексея Резникова, делегация предложила накануне Пасхи (2 мая) начать процесс «гуманитарного разминирования». Речь идет о разминировании участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжение и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ.
Кроме того, украинская сторона предложила разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое».
— Ждем соответствующих решений российской делегации, — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие выходные СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 143 нарушения режима прекращения огня и 31 — на Луганщине.
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Во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу 17 марта Украина предложила к Пасхе провести «гуманитарное разминирование» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.
По инициативе замглавы делегации, вице-премьер-министра Алексея Резникова, делегация предложила накануне Пасхи (2 мая) начать процесс «гуманитарного разминирования». Речь идет о разминировании участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжение и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ.
Кроме того, украинская сторона предложила разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое».
— Ждем соответствующих решений российской делегации, — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие выходные СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 143 нарушения режима прекращения огня и 31 — на Луганщине.