В Ведомстве здравоохранения и социального развития Финляндии прогнозируют, что к началу июля все жители страны старше 16 лет, то есть около 4,5 млн человек, будут вакцинированы от коронавируса.

Об этом сообщает Yle.

В ведомстве отметили, что с апреля в страну будет поступать намного больше вакцин, и в лучшем случае за неделю могут быть привиты до 600 тыс. человек.

Власти уже ранее весной сообщили об увеличении количества поступающих в Финляндию вакцин, но, несмотря на это, точное прогнозирование темпов вакцинации пока невозможно.

Объем поставок вакцины AstraZeneca существенно меняется каждую неделю, пишет издание. Вакцины компаний Biontech и Pfizer поступают стабильно, с начала апреля поставки должны существенно увеличиться и достигнуть объема 160 000 доз в неделю. Кроме того, в конце апреля - начале мая должны начаться поставки вакцин компании Johnson&Johnson.

Сейчас в страну привозят от 60 000 до 67 000 доз вакцин от Biontech и Pfizer еженедельно и небольшое количество вакцин от Moderna. Объемы поставок от компании Astra Zeneca колеблются между 15 000 и 100 000 в неделю.

Как сообщалось, во Франции планируют провести вакцинацию против COVID-19 около 30 млн человек до начала лет.