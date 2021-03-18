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Верховная Рада Украины в четверг, 18 марта, продолжит рассмотрение законопроектов № 2194 и № 2195, связанных с земельной реформой.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.
Так, проект закона № 2194 имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.
Проект закона № 2195, среди прочего, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.
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Верховная Рада Украины в четверг, 18 марта, продолжит рассмотрение законопроектов № 2194 и № 2195, связанных с земельной реформой.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.
Так, проект закона № 2194 имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.
Проект закона № 2195, среди прочего, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.