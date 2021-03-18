Общенациональный карантин в Украине пока нужен, но важно не допустить ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом вчера, 17 марта, в эфире телеканала ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет ЛИГА.Новости.

Комментируя ситуацию, когда большинство областей оказались в оранжевой зоне карантина, Степанов сказал: «Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, действующий на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до красного уровня».

Степанов подчеркнул важность выполнения правил, установленных Минздравом для уровней карантина.

По словам Степанова, вспышка коронавируса в Украине может продлиться до конца апреля.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уже 1,5 миллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 тысяч, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки 4,37 тысячи.