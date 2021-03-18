Руководители «Слуги народа»‎ не приглашали председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова войти в состав политического совета партии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Председатель ВР признался, что вряд ли нашел бы время для того, чтобы войти в политический совет политсилы.

— Я бы вряд ли нашел сейчас время для вхождения в политсовет партии. Но объективно: таких разговоров с коллегами тоже не велось. Наверное, они знали мою позицию, — сказал Дмитрий Разумков.

На уточняющий вопрос, не приглашали ли его войти в состав политсовета партии «Слуга народа», Разумков ответил: «Не приглашали».

Напомним, главой новообразованного политсовета партии «Слуга народа» стал глава фракции Давид Арахамия. Его заместителями стали четыре представителя политсилы.

Заместителями Давида Арахамия стали Евгения Кравчук, заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, нардепы от «Слуги народа «Андрей Мотовиловец и Вадим Галайчук. Секретарем будет народный депутат от политсилы Анатолий Остапенко.

По словам Евгении Кравчук, еще восьмерых заместителей выберут на следующих заседаниях. В общем, в политсовет Слуги народа войдут 73 политика.