Правительство Болгарии объявило о введении жестких карантинных мер из-за «тревожной» ситуации с коронавирусом.

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил, что с понедельника, 22 марта, в стране вводится 10-дневный локдаун, передает «Новое время».

По его словам, в Болгарии по меньшей мере на 10 дней закрывают кафе, бары, рестораны, игровые залы, казино, торговые центры, концертные залы, кинотеатры, театры, бассейны, фитнес-центры, галереи.

Исключение сделано только для супермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, банков, страховых компаний, супермаркетов, офисов операторов мобильной связи.

На время жесткого карантина запрещено проводить семинары, тренинги, выставки и другие массовые мероприятия.

В Болгарии с начала пандемии зафиксировали более 292 тысячи случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки заболел 4201 человек. От осложнений коронавируса умерли 11715 человек (+136 сутки).

Напомним, что локдаун в Украине могут ввести, если большее число областей перейдут в «красную зону». Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.